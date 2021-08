Cagliari, per Rog nuova rottura del crociato (Di domenica 1 agosto 2021) Brutte notizie per il Cagliari e Marko Rog. Il calciatore ex Napoli si è rotto nuovamente il legamento del crociato del ginocchio destro. Lo annuncia il club sardo con un comunicato. “A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Brutte notizie per ile Marko Rog. Il calciatore ex Napoli si è rottomente il legamento deldel ginocchio destro. Lo annuncia il club sardo con un comunicato. “A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completadel neo legamentoanteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica ...

