Cagliari, nuova rottura del crociato per Rog (Di domenica 1 agosto 2021) Cagliari - Il Cagliari , in un comunicato, ha reso noto un'ulteriore rottura del crociato per Marko Rog . Ecco la nota del club: "A seguito dell'infortunio riportato nel corso della partita disputata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha reso noto un'ulterioredelper Marko Rog . Ecco la nota del club: "A seguito dell'infortunio riportato nel corso della partita disputata ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cattive notizie per Rog e per il Cagliari ?????? Nuova rottura del crociato per il centrocampista ?? - napolista : Si è infortunato ieri nella partita contro l’Ausburg. Da definire l’iter a cui dovrà essere sottoposto il croato… - sportli26181512 : Cagliari, nuova rottura del crociato destro per Rog: L'infortunio del giocatore è stato evidenziato in seguito alla… - tuttonapoli : UFFICIALE - Cagliari, sfortuna nera Rog: nuova rottura del crociato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Per Rog nuova rottura del crociato -