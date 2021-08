Cagliari, infortunio Rog: rottura del crociato per il centrocampista (Di domenica 1 agosto 2021) Il Cagliari comunica le condizioni di Marko Rog in seguito all’infortunio di ieri. Necessari nuovi accertamenti A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Ilcomunica le condizioni di Marko Rog in seguito all’di ieri. Necessari nuovi accertamenti A seguito dell’riportato nel corso della partita disputata ieri contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena. Gli accertamenti hanno evidenziato la completadel neo legamentoanteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto ...

