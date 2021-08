Cagliari, domani nuovi controlli per Rog: la situazione (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog ha accusato un fastidio al ginocchio operato nel match di ieri tra Cagliari e Augsburg: domani previsti controlli clinici Marko Rog si è subito fermato dopo l’amichevole di ieri tra Cagliari e Augsburg. Il giocatore si è steso per terra e, dopo una manciata di minuti, è uscito dal campo in via precauzionale per un fastidio accusato al ginocchio operato. Per il croato – secondo quanto riporta l’edizione odierna L’Unione Sarda – sono previsti i controlli medici a partire da domani per cercare di risalire alla natura del problema. TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog ha accusato un fastidio al ginocchio operato nel match di ieri trae Augsburg:previsticlinici Marko Rog si è subito fermato dopo l’amichevole di ieri trae Augsburg. Il giocatore si è steso per terra e, dopo una manciata di minuti, è uscito dal campo in via precauzionale per un fastidio accusato al ginocchio operato. Per il croato – secondo quanto riporta l’edizione odierna L’Unione Sarda – sono previsti imedici a partire daper cercare di risalire alla natura del problema. TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

