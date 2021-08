Buon compleanno ad Antonella Mosetti | oggi | la showgirl italiana compie 46 anni FOTO

(Di domenica 1 agosto 2021) Quarantaseifa, nel pieno di una calda estate romana, nasceva; ladiventata famosa negli’90 per aver fatto parte del cast di Non è la Rai. L’allora format televisivo della rete ammiraglia Mediaset, creato da GiBoncompagni e Irene Ghergo, ha intrecciato le fila di una rivoluzione mediatica che sarebbe … L'articoload, la46...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno ad Antonio Conte! - sscnapoli : ?? Buon compleanno Kevin! ?? #ForzaNapoliSempre - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Domenico #Berardi?? L'attaccante azzurro compie 2?7? anni ?? ?? Campione d'Europa 17 presenze… - TeleseStefano : RT @SerieA: Campioni che hanno scritto storia, un club che trasuda passione ?? Buon compleanno @sscnapoli! ?? ?? #SerieATIM #WeAreCalcio http… - FNSBlog : RT @UEFAcom_it: 9?5? anni di storia, buon compleanno Napoli! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

RSI.ch Informazione

Napoli".Testo di Mario Spolverini Ieri, sabato 31 luglio, niente auguri didall' Inter per l'ex allenatore Antonio Conte . Una scelta in controtendenza considerata la politica di comunicazione della società. Motivo? Su queste cose è sempre attenta e puntuale ...Pure la Lega Serie A ha ricordato il compleanno del club di De Laurentiis sui social: "Campioni che hanno scritto la storia, un club che trasuda passione. Buon compleanno Napoli".La SSC Napoli9 festeggia oggi i 95 anni dalla sua fondazione. Arriva lo striscione della Curva A per ricordare la storia.