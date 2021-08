Brave and Beautiful anticipazioni dal 2 al 6 agosto 2021, Cesur viene ferito (Di domenica 1 agosto 2021) Nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 2 al 6 agosto 2021 Cesur cadrà nella trappola tesa da Turan e resterà gravemente ferito. In seguito a questo evento Suhan scopre tutto sull’identità di Cesur e allo stesso tempo è delusa dal padre e non sa se può ancora fidarsi di lui. Intanto l’Alemdaroglu, dopo essersi ripreso dall’aggressione, decide di fare un gesto molto tenero e importante nei confronti di Suhan. Gli episodi della fiction turca sono trasmessi in contemporanea streaming su Mediaset Play sempre alle ore 14:45. Le anticipazioni di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 agosto 2021) Nelle puntate diandin onda dal 2 al 6cadrà nella trappola tesa da Turan e resterà gravemente. In seguito a questo evento Suhan scopre tutto sull’identità die allo stesso tempo è delusa dal padre e non sa se può ancora fidarsi di lui. Intanto l’Alemdaroglu, dopo essersi ripreso dall’aggressione, decide di fare un gesto molto tenero e importante nei confronti di Suhan. Gli episodi della fiction turca sono trasmessi in contemporanea streaming su Mediaset Play sempre alle ore 14:45. Ledi ...

Advertising

CIAfra73 : SerieTivu: #BraveAndBeautiful settimana dal 2 al 6 agosto 2021 di #CesurVeGüzel · SUHAN SCOPRE LA VERA IDENTITÀ ... - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, spoiler dal 2 al 6 agosto: Cesur è arrestato - PTurche : RT @redazionetvsoap: Una scomoda scoperta... #Braveandbeautiful #anticipazioni - M_oaria1 : @pmomo00 @DKB_BRAVE Kdisofodos diso la neurona de mi sunshine and ma leader jskakfis ???????????? - woshiNals : Io e @carmy_di_angelo quando vediamo kohran in brave and beautiful. -