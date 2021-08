Bologna | Arnautovic fa già paura | l’attaccante presentato come un film horror VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilha piazzato sul mercato un colpo importantissimo: è ufficiale l’arrivo di Marko Arnautovi?. La squadra rossoblu ha intenzione di alzare l’asticella in vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di avvicinarsi alla zona Europa o almeno disputare un campionato tranquillo. Il tecnico Sinisa Mihajlovic chiede ormai da tempo l’arrivo di un attaccante di categoria, è stato finalmente accontentato: si tratta di. L’ex Inter e Stoke City è reduce da Euro 2021 con la maglia dell’Austria, si è messo in mostra con ottime prestazioni. Dopo l’esperienza in Cina ha deciso di tornare in Italia, si candida a diventare un assoluto ...