Blume - Manaudou, il bacio a bordo vasca che emoziona le Olimpiadi (Di domenica 1 agosto 2021) Al termine della gara dei 50 metri sprint, Pernille Blume festeggia il terzo posto. E lo fa raggiungendo il suo fidanzato, anche lui nuotatore, Florent Manaudou. Anche lui a bordo vasca dopo aver ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Al termine della gara dei 50 metri sprint, Pernillefesteggia il terzo posto. E lo fa raggiungendo il suo fidanzato, anche lui nuotatore, Florent. Anche lui adopo aver ...

Nuoto, risultati 1° agosto Olimpiadi: bronzo da sogno nella 4x100 mista, 4° Paltrinieri ...una volta il proprio marchio (21 07 record olimpico) a precedere il francese Florent Manaudou (21 ...olimpico) e mettendosi alle spalle la svedese Sarah Sjoestroem (24 07) e la danese Pernille Blume (24 ...

