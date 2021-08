Binotto polemico su Stroll | Manovra non da pilota professionista

Advertising

Leclerc: "Bella partita di bowling, una m***" Riposare per poi essere protagonisti Poiè tornato sulla penalità data a Stroll (cinque posizioni come a Bottas), spiegando: " Prima della ......in Spagna tra Mattiae Carlo Vanzini . Penso, sinceramente, che le tre parole " dategli una macchina ", anche se adattissime a un tormentone estivo, non nascondano nessun intento, ...Il team principal si è detto molto amareggiato per la gara di Budapest, in cui una macchina è stata messa fuori da un grossolano errore e l'altra è rimasta nel traffico di un avversario non sanzionato ...La partenza del Gran Premio d’Ungheria è stato incredibile. Bottas ha sbagliato allo start, ha centrato Norris e ha innescato una carambola che ha coinvolto Verstappen e Perez. Mentre Leclerc è finito ...