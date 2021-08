Berlusconi | “Torneremo al governo di un centrodestra unitario di cui Forza Italia e Lega saranno il cuore pulsante”

(Di domenica 1 agosto 2021) ROMA – “aldi undi cuiil. Abbiamo cancellato, senza esitazione, tasse inique e vessatorie nei confronti dei cittadini, come la patrimoniale, ed è successo che ora, qualcuno a sinistra, pensa di ripristinarla. Fosse stato per noi avremmo fatto molto di più”. Lo afferma il leader azzurro Silvio(nella foto con il segretario della, Matteo Salvini). L'articolo L'Opinionista.

Qualche scintilla, nell'intervento di Silvio, con Fratelli d'Italia. Probabilmente, per lodare il padrone di casa, l'ex premier "trascura" il partito di Giorgia Meloni. "al ...Qualche scintilla, nell'intervento di Silvio, con Fratelli d'Italia. Probabilmente, per lodare il padrone di casa, l'ex premier 'trascura' il partito di Giorgia Meloni. 'al ...Alda D'Eusanio non attraversa un bel periodo e dopo aver parlato di Laura Pausini, ora racconta il dramma intimo che sta vivendo.Sempre più uniti sul futuro del centrodestra. Così appaiono Berlusconi e Salvini. In diretta telefonica alla festa della Lega a Milano Marittima, l'ex premier ha lodato la leadership del segretario le ...