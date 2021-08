Berlusconi promuove Salvini: “Forza Italia e Lega al lavoro per partito unico centrodestra. Abbiamo voglia di cambiare l’Italia” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono partito a ragionare per il partito unico e credo che queste cose abbiano avvicinato ulteriormente Forza Italia e Lega e che Abbiamo una gran voglia di cambiare l’Italia con programma su basi comuni: stiamo lavorando alla creazione di questa federazione e mi auguro metteremo le basi valoriali per creare il grande partito unico di centrodestra”. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Sonoa ragionare per ile credo che queste cose abbiano avvicinato ulteriormentee cheuna grandil’con programma su basi comuni: stiamo lavorando alla creazione di questa federazione e mi auguro metteremo le basi valoriali per creare il grandedi”. Lo ha dichiarato Silvio, leader di, intervenendo ...

