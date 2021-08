Berlusconi: "Lega e FI cuore pulsante del centrodestra". Ma sui vaccini sono divisi (Di domenica 1 agosto 2021) Silvio Berlusconi si colLega con la Festa di Cervia-Milano marittima, la "San Pietro della Lega", come la definisce Bruno Vespa, sul palco a 'officiare' l'intesa tra il Cavaliere e il 'padrone di casa' Matteo Salvini. Il presidente di Forza Italia elogia la "grande capacità di leadership" del capo della Lega, capacità che, a suo giudizio, si è rafforzata da quando ha proposto la federazione di centrodestra. Un progetto che conferma di appoggiare, anche se tiene a sottolineare di aver rilanciato proponendo il "partito unico". "In questi giorni ci stiamo lavorando", rivela il Cav. "Pensiamo alla possibilità ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) Silviosi colcon la Festa di Cervia-Milano marittima, la "San Pietro della", come la definisce Bruno Vespa, sul palco a 'officiare' l'intesa tra il Cavaliere e il 'padrone di casa' Matteo Salvini. Il presidente di Forza Italia elogia la "grande capacità di leadership" del capo della, capacità che, a suo giudizio, si è rafforzata da quando ha proposto la federazione di. Un progetto che conferma di appoggiare, anche se tiene a sottolineare di aver rilanciato proponendo il "partito unico". "In questi giorni ci stiamo lavorando", rivela il Cav. "Pensiamo alla possibilità ...

