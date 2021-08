Berlusconi incorona Salvini come leader del centrodestra | “Uniti per la federazione”

Advertising

ilfoglio_it : Berlusconi lo incorona leader ma parla di obbligo vaccinale per gli insegnanti. Salvini fa il pretoriano di Draghi… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Centrodestra, Berlusconi incorona Salvini leader - angiuoniluigi : RT @repubblica: Centrodestra, Berlusconi incorona Salvini leader. Ma il vaccino li divide - CianGaia : RT @repubblica: Centrodestra, Berlusconi incorona Salvini leader. Ma il vaccino li divide - hakangunery_ : RT @repubblica: Centrodestra, Berlusconi incorona Salvini leader. Ma il vaccino li divide -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi incorona

Qualche scintilla, nell'intervento di Silvio, con Fratelli d'Italia. Probabilmente, per lodare il padrone di casa, l'ex premier 'trascura' il partito di Giorgia Meloni. 'Torneremo al ...Salvini esi intendono perfettamente. Soprattutto sulla questione della federazione. "... che intanto locapo potenziale capo della coalizione, elogiandone le sue doti di leader. "...Silvio Berlusconi e Matteo Salvini uniti sul futuro del centrodestra. Il Cavaliere in diretta telefonica alla festa della Lega a Milano Marittima loda il segretario leghista, dice che e' un leader piu ...Berlusconi alla kermesse leghista: "Abbiamo gli stessi valori. Sulla Rai sgarbo a Fdi: rimedieremo presto" C' è Salvini sul palco della piazza di Cervia insieme con Bruno Vespa. C'è Berlusconi al tele ...