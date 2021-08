Beautiful | trama 1 agosto 2021 | Steffy si arrende al dolore

(Di domenica 1 agosto 2021) Anticipazionicon il risveglio didopo un lungo coma. Che cosa ne sarà della donna?si risveglia dal coma Una nuova puntataoggi 1con il risveglio diin ospedale. Le sue condizioni di salute sono sembrate subito critiche e la donna è andata in coma per parecchio tempo. Bill ha investito la Forrester mentre si trovava in auto: la sua moto è sfrecciata così veloce che lui non ha avuto il tempo di frenare. Lo Spencer ha potuto vedereprima volare in ...

Advertising

lokiodinvson : Gli skz che giocano alla famiglia hanno palesemente preso spunto dalla trama di Beautiful in cui Jisung è Ridge - PTurche : RT @redazionetvsoap: #Beautiful #anticipazioni La #trama di #domani #1agosto - redazionetvsoap : #Beautiful #anticipazioni La #trama di #domani #1agosto - cvetkina1 : RT @redazionetvsoap: #Braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #2agosto - redazionetvsoap : #Braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #2agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

... cerca infatti di dare speranza a tutti, rassicurandoli intanto sul fatto che Steffy non è più in pericolo di vita! Qui lacompleta di. Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali ......subito dopo Brave and, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin , nelle puntate da Lunedì 2 agosto a Venerdì 6 agosto alle ore 15.30 su Canale 5. Love is in the air...La serie televisiva di origini turche intitolata Brave and Beautiful, prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Dalle anticipazioni su ciò che succederà nella puntata in programmazione il 3 agost ...Le puntate di Beautiful in onda a inizio settimana e più precisamente lunedì 2 e martedì 3 agosto, vedranno Steffy lasciare finalmente l'ospedale dopo il tragico incidente che l'ha vista coinvolta. Li ...