Beach volley | Olimpiadi Tokyo Mol Sorum di nuovo grandi | Ludwig non finisce di stupire

(Di domenica 1 agosto 2021) Giornata di emozioni essimo, la prima dedicata agli ottavi di finale allo Shiratori Park dicon sei gare del torneo femminile e due del torneo maschile in programma. In campo femminile l’impresa del giorno è sicuramente quella della coppia formata dalla campionessa uscente Laurae da Kozuch che sono riuscite ad eliminare al termine di un match infinito e pieno di colpi di scena, le brasiliane Agatha/Duda. La coppia tedesca ha vinto 21-19 il primo set, ha ceduto con lo stesso punteggio il secondo, nel tie break ha rimontato da 8-11 e, al primo tentativo, è riuscita a vincere ...

In casa Italia da seguire gli ottavi di finale delmaschile con Lupo - Nicolai che affrontano alle 10 italiane i polacchi Bryl - Fijalek, poi attenzione all'Italvolley di Mazzanti che ...Negli ottavi di finale delgrande attesa per il ritorno sulla sabbia del duo Lupo - Nicolai. Olimpiadi, il programma del 2 agosto 01.30 TIRO A SEGNO " Pistola 25 m maschile, ...Giornata di emozioni e grandissimo beach volley, la prima dedicata agli ottavi di finale allo Shiratori Park di Tokyo con sei gare del torneo femminile e due del torneo maschile in programma. In campo ...Ancora tanta atletica a Tokyo, ma anche pallanuovo e pallavolo, senza dimenticare Vanessa Ferrari e il beach volley: tutto quello che c'è da vedere il 2 agosto ...