Basket | tabellone Olimpiadi Tokyo | orari | programma | date | tv | accoppiamenti dai quarti alla finale C’è Italia-Francia!

(Di domenica 1 agosto 2021) Da poco è stato svelato ildeididel torneo olimpico dimaschile, che vedrà al via le tre prime, le tre seconde e le due migliori terze dei quattro gironi che si sono dipanati dal 25 luglio fino a questa mattinana. Ci sarà sicuramente una finalista europea, perché-Francia e Slovenia-Germania sono iinseriti nello stesso lato di: in pratica, è come avere un mini-campionato d’EuropaSaitama Super Arena. Dall’altra parte, però, c’è la sfida più attesa e che arriva con un ...

Sportface.it

Ilcompleto pone gli azzurri dalla parte opposta rispetto a quella di Team USA. Andiamo a vedere gli accoppiamenti completi della fase a eliminazione diretta (compreso uno che, se non è una ...RISULTATIOLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE PARTITE DI OGGI I risultatialle Olimpiadi ... ma il primato è comunque un obiettivo importante in otticadella fase ad eliminazione ...Da poco è stato svelato il tabellone dei quarti di finale del torneo olimpico di basket maschile, che vedrà al via le tre prime, le tre seconde e le due migliori terze dei quattro gironi che si sono d ...L'Italia del basket pesca la Francia nell'urna per i quarti di finale del torneo olimpico ed evita l'Everest degli Usa e la Slovenia di Luka Doncic. La partita tra gli azzurri e i transalpini si gioch ...