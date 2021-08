Basket, Olimpiadi Tokyo, Meo Sacchetti: “La vittoria sugli USA parla del valore della Francia”. Nicolò Melli: “Daremo tutto col coltello tra i denti” (Di domenica 1 agosto 2021) Meo Sacchetti, nelle ore successive al sorteggio per il quale l’Italia finisce contro la Francia nei quarti di finale, analizza la situazione. Certo, non la migliore tra quelle che si potevano attendere, ma giunti a questo punto del torneo olimpico, non ce n’era una più facile di un’altra: se non è la Francia è Team USA, e se non è Team USA è la Slovenia di Luka Doncic, che se non segna fa segnare ed è 16-0 con il suo condottiero. Queste le parole dell’allenatore italiano: “Giunti a questo punto le quattro nella prima urna erano tutte molto forti. A mio avviso gli Stati Uniti sono la squadra migliore di questo torneo, ma hanno perso ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Meo, nelle ore successive al sorteggio per il quale l’Italia finisce contro lanei quarti di finale, analizza la situazione. Certo, non la migliore tra quelle che si potevano attendere, ma giunti a questo punto del torneo olimpico, non ce n’era una più facile di un’altra: se non è laè Team USA, e se non è Team USA è la Slovenia di Luka Doncic, che se non segna fa segnare ed è 16-0 con il suo condottiero. Queste le parole dell’allenatore italiano: “Giunti a questo punto le quattro nella prima urna erano tutte molto forti. A mio avviso gli Stati Uniti sono la squadra migliore di questo torneo, ma hanno perso ...

Advertising

sportface2016 : +++L'ITALBASKET DA SOGNO: BATTE LA NIGERIA E VOLA AI QUARTI DI FINALE 17 ANNI DOPO ATENE 2004+++ #Basket #Olimpiadi #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Non vogliamo smettere di sognare, fantastica ITALIA ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - Gazzetta_it : Olimpiadi, basket: l’Italia pesca la Francia nei quarti, in campo martedì #basket - OA_Sport : Basket: le parole di Meo Sacchetti e Nicolò Melli in vista della Francia - emmabugons : RT @parallelecinico: È un ex cestista. È un malato di basket. Ed ora è anche medaglia d'oro alle Olimpiadi. Fantastico @gianmarcotamber #Ol… -