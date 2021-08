Baseball, Serie A 2021: già definita la finale scudetto, sarà Bologna-San Marino (Di domenica 1 agosto 2021) Fortitudo UnipolSai Bologna e San Marino si giocheranno le Italian Baseball Series per l’annata 2021. Il verdetto arriva con una giornata d’anticipo sul termine della poule scudetto, e conferma ancora una volta uno dei grandi duelli del recente passato del batti e corri tricolore. A definire questo risultato da una parte il successo della Fortitudo sul Parmaclima, dall’altra la clamorosa sconfitta di Nettuno con Godo, e proprio allo Steno Borghese. 7-1 il risultato del confronto tra felsinei e ducali nella seconda gara, dopo che la prima si era conclusa sul 18-1, ma quello che fa Godo con ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Fortitudo UnipolSaie Sansi giocheranno le Italians per l’annata. Il verdetto arriva con una giornata d’anticipo sul termine della poule, e conferma ancora una volta uno dei grandi duelli del recente passato del batti e corri tricolore. A definire questo risultato da una parte il successo della Fortitudo sul Parmaclima, dall’altra la clamorosa sconfitta di Nettuno con Godo, e proprio allo Steno Borghese. 7-1 il risultato del confronto tra felsinei e ducali nella seconda gara, dopo che la prima si era conclusa sul 18-1, ma quello che fa Godo con ...

Advertising

SienaFree : Baseball Serie C - Trasferta a Viterbo per l'Estra B.C. Siena - claudiofiera : Serie A baseball 2021, Milano Baseball: pareggio contro Brescia dal sapore agrodolce - sadlifepigeon : @TRC_Tsuni @FoX_euw Minimo e adatto, uno dei motivi per i quali ho dovuto mollare il baseball è che giocando in pri… - LuciaFino : Ma non esiste una regola come nel baseball che interrompe la serie di assalti per manifesta inferiorità? #Fencing… - daz_elfo : @AssassinBeary Io vorrei una di quelle stanze con vasi e mobili da spaccare. L’ho vista in una serie di cui non ric… -