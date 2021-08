Barcellona, Messi non torna: ancora stallo sul rinnovo del contratto (Di domenica 1 agosto 2021) Leo Messi non si allenerà con il Barcellona fino alla firma del nuovo contratto: l’indiscrezione sul fuoriclasse argentino Leo Messi non si allenerà con il Barcellona fino alla firma del nuovo contratto. È questa l’indiscrezione lanciata da Mundo Deportivo, che sottolinea l’assenza del fuoriclasse argentino nel giorno della convocazione ufficiale per i calciatori rientranti dalle nazionali. La fase di stallo sul rinnovo frena così il ritorno della Pulce alla Ciutat Esportiva. In casa blaugrana regna comunque ottimismo, con il presidente Joan Laporta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Leonon si allenerà con ilfino alla firma del nuovo: l’indiscrezione sul fuoriclasse argentino Leonon si allenerà con ilfino alla firma del nuovo. È questa l’indiscrezione lanciata da Mundo Deportivo, che sottolinea l’assenza del fuoriclasse argentino nel giorno della convocazione ufficiale per i calciatori rientranti dalle nazionali. La fase disulfrena così il ritorno della Pulce alla Ciutat Esportiva. In casa blaugrana regna comunque ottimismo, con il presidente Joan Laporta ...

Advertising

MomentiCalcio : Barcellona, Messi non riprenderà gli allenamenti: ancora manca l’accordo sul nuovo contratto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Messi in vacanza, domani non sarà a Barcellona - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Messi in vacanza, domani non sarà a Barcellona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Messi in vacanza, domani non sarà a Barcellona - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Messi in vacanza, domani non sarà a Barcellona -