Balotelli Adana Demirspor: bagno di folla per l’attaccante – VIDEO (Di domenica 1 agosto 2021) Mario Balotelli è arrivato all’Adana Demirspor: bagno di folla per l’ex attaccante di Milan e Inter – VIDEO Mario Balotelli è arrivato in Turchia: nuova avventura all’Adana Demirspor per l’attaccante ex di Milan e Inter che ha passato l’ultima stagione a Monza, in Serie B. bagno di folla per l’attaccante al suo arrivo in Turchia con i tifosi che assaliscono Balotelli scortato in macchina tra gli scatti degli smartphone e i cori dei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Marioè arrivato all’diper l’ex attaccante di Milan e Inter –Marioè arrivato in Turchia: nuova avventura all’perex di Milan e Inter che ha passato l’ultima stagione a Monza, in Serie B.diperal suo arrivo in Turchia con i tifosi che assalisconoscortato in macchina tra gli scatti degli smartphone e i cori dei ...

Advertising

tuttomonza : #Balotelli come un Dio in Turchia, assalito dai tifosi dell’Adana per foto e autografi Ecco il #VIDEO - andy_reds : RT @pallonatefaccia: Scene di giubilo tra i tifosi dell'Adana Demirspor per l'arrivo di Mario #Balotelli. In Turchia troverà una tifoseria… - pallonatefaccia : Scene di giubilo tra i tifosi dell'Adana Demirspor per l'arrivo di Mario #Balotelli. In Turchia troverà una tifoser… - SportsRabona : Ve Mario Balotelli Adana’da. - TMit_news : Balotelli e Belhanda fanno ricco l'Adana: valore della rosa cresciuto di oltre il 300% -