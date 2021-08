Badminton | Olimpiadi Tokyo | oro per la cinese Chen Yu Fei Battuta Tai Tzu-Ying | terza Pusarla Venkata Sindhu

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) LaYu Fei conquista la medaglia d’oro nel singolare femminile di, battendo per 2-1 la portacolori di Taipei Tai Tzu-. Bronzo per l’indiana, che nel match per il terzo posto ha trionfato con il punteggio di 2-0 sullaBing Jiao He.ha dunque conquistato una storica quinta medaglia d’oro olimpica da record nel singolare femminile per la Cina, ma soprattutto la prima da Londra 2012. La trionfatrice del giorno ha battuto Tzu-, che aveva concluso al nono posto ...