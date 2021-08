Baby - gang: a Viareggio rapina violenta per scooter, 2 feriti (Di domenica 1 agosto 2021) rapina violenta di una Baby gang sul lungomare di Viareggio (Lucca), la notte scorsa, a danno di due adolescenti, 15 e 16 anni, feriti per difendere il loro scooter. Il branco, tutti giovanissimi come ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 agosto 2021)di unasul lungomare di(Lucca), la notte scorsa, a danno di due adolescenti, 15 e 16 anni,per difendere il loro. Il branco, tutti giovanissimi come ...

