Aversa | serata alcolica finisce in dramma | giovanissimi si sentono male Arriva il 118

Advertising

marianna_aversa : RT @VincenzoBattil2: Buona serata ? Con la consapevolezza di essere ogni giorno sempre più orgoglioso dei ragazzi Di @giuliast4bile per ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa serata

CasertaCE

Martedì è stata la volta del direttore Gregorioche ha illustrato un racconto per immagini ... Laha avuto poi un'ampia digressione su quello che è considerato il cavallo più famoso della ..."Questa èCittà della Musica!", esclama Lettieri. Durante lamolto apprezzata la mostra su re Vittorio Emanuele II e di rapporti con, attraverso documenti e soprattutto un ...I giovani sono stati soccorsi dalle donne e dagli uomini del 118, intervenuti per evitare che un collasso potessi avere conseguenze drammatiche.Grande successo per la rassegna estiva “E…state al Museo 2021” che anche quest’anno il Museo archeologico nazionale di Crotone ha organizzato e che vede ugualmente coinvolto il Parco archeologico di C ...