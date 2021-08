Avellino, Braglia: “Pessima partita, dobbiamo rivedere diverse cose” (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Abbiamo fatto una Pessima gara – ammette il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia – Meglio analizzarla con molta calma. Davanti hanno fatto bene Bernardotto e Santaniello, ma non si possono prendere sei ripartenze così. Qualcuno forse ragionava per conto suo. Vediamo di sistemare, considerando che tra sette giorni giochiamo in Coppa Italia. Non mi va di fare brutte figure”. “Noi abbiamo degli obiettivi ben precisi per il campionato – ammette – dobbiamo ritrovare le motivazioni dello scorso anno. Senza dimenticare che abbiamo fatto un mezzo miracolo lo scorso anno. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo fatto unagara – ammette il tecnico dell’, Piero– Meglio analizzarla con molta calma. Davanti hanno fatto bene Bernardotto e Santaniello, ma non si possono prendere sei ripartenze così. Qualcuno forse ragionava per conto suo. Vediamo di sistemare, considerando che tra sette giorni giochiamo in Coppa Italia. Non mi va di fare brutte figure”. “Noi abbiamo degli obiettivi ben precisi per il campionato – ammette –ritrovare le motivazioni dello scorso anno. Senza dimenticare che abbiamo fatto un mezzo miracolo lo scorso anno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Braglia DIRETTA / Campobasso - Avellino, cronaca testuale in tempo reale L'Avellino parte col 3 - 5 - 2, che è il modulo alternativo al 4 - 3 - 1 - 2 nei piani di Braglia. Chance dal primo minuto per Marco Silvestri e Messina. Si rivede dall'inizio Luigi Silvestri che ...

