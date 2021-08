Attacco hacker contro il sito della Regione Lazio: ‘In tilt il portale per le vaccinazioni’ (Di domenica 1 agosto 2021) Il virus che avanza tra i giovani nonostante la situazione pare essere sotto controllo e, come se non bastasse, un Attacco hacker contro il sito della Regione Lazio. Sì perché da stanotte, come rendono noto dalla Pisana, è in corso un pesantissimo Attacco hacker contro i sistemi informatici LazioCrea, quelli che gestiscono le prenotazioni vaccini che ora, inevitabilmente, sono in tilt. Attacco hacker contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Il virus che avanza tra i giovani nonostante la situazione pare essere sottollo e, come se non bastasse, unil. Sì perché da stanotte, come rendono noto dalla Pisana, è in corso un pesantissimoi sistemi informaticiCrea, quelli che gestiscono le prenotazioni vaccini che ora, inevitabilmente, sono inil ...

