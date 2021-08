Attacco hacker alla Regione Lazio, stop alla prenotazione dei vaccini. D’Amato: «Dati sensibili personali sono al sicuro» (Di domenica 1 agosto 2021) Attacco hacker senza precedenti al Ced (Centro Elaborazione Dati) regionale del Lazio. A partire dalla mezzanotte di oggi, 1 agosto, i sistemi informatici della Regione sono stati colpiti da un Attacco di tipo ransomware cryptolocker, una tipologia di malware solitamente impiegato per estorcere denaro. Malgrado l’Attacco e i disservizi innescatisi, «i Dati sensibili dei cittadini non stono stati intaccati», ha assicurato l’assessore regionale alla Sanità, ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021)senza precedenti al Ced (Centro Elaborazione) regionale del. A partire dmezzanotte di oggi, 1 agosto, i sistemi informatici dellastati colpiti da undi tipo ransomware cryptolocker, una tipologia di malware solitamente impiegato per estorcere denaro. Malgrado l’e i disservizi innescatisi, «idei cittadini non stono stati intaccati», ha assicurato l’assessore regionaleSanità, ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato…