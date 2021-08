Attacco hacker alla Regione Lazio. Sospese le prenotazioni dei vaccini, ombra ransomware (Di domenica 1 agosto 2021) AGI -Attacco hacker senza precedenti ai sistemi informatici della Regione Lazio. Un virus ha messo offline il sito della Regione, quello del Consiglio regionale e il portale di prenotazione dei vaccini contro il Covid-19. I sistemi sono andati in tilt verso poco dopo la mezzanotte di oggi. Da quanto ha appreso l'AGI in poco dopo l'Attacco, il virus che ha colpito la Regione è un ransomware criptolocker, un particolare tipo di Attacco informatico dove di solito l'attaccante prende il controllo di parte o di tutto il sistema informatico e ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI -senza precedenti ai sistemi informatici della. Un virus ha messo offline il sito della, quello del Consiglio regionale e il portale di prenotazione deicontro il Covid-19. I sistemi sono andati in tilt verso poco dopo la mezzanotte di oggi. Da quanto ha appreso l'AGI in poco dopo l', il virus che ha colpito laè un ransomware criptolocker, un particolare tipo diinformatico dove di solito l'attaccante prende il controllo di parte o di tutto il sistema informatico e ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - VilmaBerta17 : RT @agambella: Attacco hacker al ced della Regione Lazio 'le operazioni relative alla vaccinazioni potranno subire rallentamenti' https://t… - VilmaBerta17 : RT @eziomauro: Covid, attacco hacker al Lazio, disattivati sistemi e portale della rete vaccinale -