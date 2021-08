Attacco hacker alla Regione Lazio. Nel mirino dei cybercriminali c’è il portale della rete vaccinale (Di domenica 1 agosto 2021) Ci mancavano solo gli hacker a incasinare la campagna vaccinale nel Lazio. Eppure è proprio quanto sta avvenendo in queste ore come fanno sapere dalla Pisana. Sui social, infatti, si legge che “è in corso un potente Attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale”. “Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Ci mancavano solo glia incasinare la campagnanel. Eppure è proprio quanto sta avvenendo in queste ore come fanno sapere dPisana. Sui social, infatti, si legge che “è in corso un potenteal ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli delSalute”. “Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relativevaccinazioni ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - alexbyone1927 : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato il portale per le vaccinazioni - sissiisissi2 : RT @FQLive: #ULTIMORA Attacco hacker al centro dati della Regione Lazio: in down la rete vaccinale -

