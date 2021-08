Atletica | Olimpiadi Tokyo | Stefano Mei non sta nella pelle | “Vincere due ori così…Questi ragazzi hanno solo bisogno delle parole giuste”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) E’ un giorno storico per lo sport italiano, è un giorno che non dimenticheremo mai: il doppio oro alledidi Gianmarco Tamberi e di Marcell Jacobs, rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri piani, ha una valenza pesantissima per la nostra tradizione e soprattutto il momento vissuto dall’italiana. Accogliere, quindi, questi risultati non può che regalare qualcosa di straordinario per noi che mai avremmo potuto lontanamente immaginare una doppietta di questo genere. Da questo punto di vista il presidente della FIDAL,Mei, non può che accogliere con grande entusiasmo quanto ...