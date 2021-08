Atletica, Olimpiadi Tokyo: record italiano per Luminosa Bogliolo! L’azzurra eliminata in semifinale nei 100 hs (Di domenica 1 agosto 2021) Ottima prova per Luminosa Bogliolo che ha tagliato il traguardo in quarta piazza la seconda semifinale dei 100 ostacoli femminili delle Olimpiadi di Tokyo. Se L’azzurra non è riuscita a centrare l’obiettivo della finale ha fatto segnare il record italiano con il tempo di 12”75. Bogliolo ha avuto una buona reazione allo start. L’azzurra è riuscita poi a trovare il giusto ritmo e la meccanica ideale per superare brillantemente gli ostacoli e allo stesso tempo a esprimere tutta la sua potenza. Il risultato finale, nonostante l’eliminazione, non può che ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Ottima prova perBogliolo che ha tagliato il traguardo in quarta piazza la secondadei 100 ostacoli femminili delledi. Senon è riuscita a centrare l’obiettivo della finale ha fatto segnare ilcon il tempo di 12”75. Bogliolo ha avuto una buona reazione allo start.è riuscita poi a trovare il giusto ritmo e la meccanica ideale per superare brillantemente gli ostacoli e allo stesso tempo a esprimere tutta la sua potenza. Il risultato finale, nonostante l’eliminazione, non può che ...

