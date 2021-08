Atletica | Olimpiadi Tokyo | Marcell Jacobs al settimo cielo | “Un sogno che si realizza | ci metterò una settimana per capire”

(Di domenica 1 agosto 2021) E’ tutto vero: l’uomo veloce del pianeta è italiano e il suo nome è. L’azzurro stupisce gli italiani e il mondo e vince l’oro dei 100 metri piani, la gare regina delle. A, una giornata incredibile per l’italiana e lo sport italiano, considerando anche l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Qualcosa che si fa davvero fatica a raccontare, ma che nei fatti è accaduto. Un atto conclusivo corso da veterano e, dopo il primato italiano ed europeo stabilito nelle semifinali (9?84),è riuscito a fare ancora meglio con il tempo di 9?80 a ...

Advertising

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - SardoneSilvia : Giornata da impazzire nell'atletica alle #Olimpiadi Clamoroso oro di #Jacobs nei 100 metri. Strepitoso oro di… - f_ditadi : Questa è l’Italia che ci piace! ???? Gianmarco Tamberi ?? Lamont marcell jacobs ?? #atletica #salto #100m #olimpiadi… - PSIReggioemilia : Storici risultati per #Jacobs e #Tamberi, rispettivamente medaglia d'#oro nei 100 metri e nel salto in alto. Grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

Italia da impazzire nell'. Dopo l' oro conquistato nei 100 metri da uno stratosferico Marcell Jacobs , arriva la medaglia più preziosa anche per nel salto in alto. Leggi anche > 'Gimbo', dopo aver conquistato l'oro, ...Marcell oro olimpico nei 100 metri dia T okyo 2020 . Le parole della mamma in lacrime dopo la gara. 'La vita di Marcell è stata un grande sacrificio. E' vissuto senza padre e gli ho fatto da papà e mamma. Ha superato tante ...E' tutto vero: l'uomo veloce del pianeta è italiano e il suo nome è Marcell Jacobs. L'azzurro stupisce gli italiani e il mondo e vince l'oro dei 100 metri piani, la gare regina delle Olimpiadi. A Toky ...Un Edoardo Scotti appena discreto non può festeggiare in una domenica storica per l’atletica azzurra. L’Italia atletica vola oltre qualsiasi sogno con due medaglie d’oro arrivate nel giro di un quarto ...