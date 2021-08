Atletica, Olimpiadi Tokyo. Luminosa Bogliolo: “È un gran momento per l’atletica italiana. Ora non penso più al cronometro” (Di domenica 1 agosto 2021) Un mix di emozioni per la semifinale di Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli femminili delle Olimpiadi di Tokyo, dove ha tagliato il traguardo al quarto posto, sfiorando purtroppo la finalissima, ma centrando allo stesso tempo il nuovo record italiano con il tempo di 12”75. Più che Luminosa, è raggiante, una splendida Bogliolo, protagonista di un record nazionale tanto atteso e centrato nell’appuntamento più prezioso: “L’ho sfiorato per due anni, l’ho cercato, mi ha dato tanto da fare, tantissimo da impegnarmi. Mi ha dato un obiettivo. Ora non ho più il pensiero del ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Un mix di emozioni per la semifinale dinei 100 ostacoli femminili delledi, dove ha tagliato il traguardo al quarto posto, sfiorando purtroppo la finalissima, ma centrando allo stesso tempo il nuovo record italiano con il tempo di 12”75. Più che, è raggiante, una splendida, protagonista di un record nazionale tanto atteso e centrato nell’appuntamento più prezioso: “L’ho sfiorato per due anni, l’ho cercato, mi ha dato tanto da fare, tantissimo da impegnarmi. Mi ha dato un obiettivo. Ora non ho più il pensiero del ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - repubblica : Atletica. Jacobs primo italiano in finale nella storia delle Olimpiadi con record europeo di 9'84 - Gazzetta_it : Olimpiadi, Jacobs nella storia: 1° italiano in finale nei 100 metri #Tokyo2020 - Skinnyb40511643 : Mio padre si é commosso perché un italiano ha vinto la medaglia d'oro (atletica) alle olimpiadi e non l'ho mai vist… - sara_carinho : Che pomeriggio stupendo! #Olimpiadi #Atletica -