Atletica | Olimpiadi Tokyo | Kristina Timanovskaya cacciata dalla Federazione bielorussa | un caso politico?

(Di domenica 1 agosto 2021) Unche si tinge, anche, di politica, scuote i Giochi Olimpici di. La sprinter, infatti, ha rivelato di essere stata portata all’aeroporto della capitale nipponica contro la sua volontà, dopo aver criticato gli allenatori della sua nazionale sui social media, e ora sarebbe stata affidata alle cure della polizia giapponese, preoccupata per il benessere dell’atleta. La velocista (che in teoria sarebbe in procinto di prepararsi per le batterie dei 200 metri), infatti, aveva pubblicato sui suoi canali social un video dall’aeroporto di Haneda, chiedendo aiuto al CIO e ...