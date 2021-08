Atletica, Olimpiadi Tokyo: i siti di tutto il mondo celebrano il trionfo di Marcell Jacobs (Di domenica 1 agosto 2021) Lamont Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dei Giochi Olimpici di Tokyo. Un risultato talmente splendido ed eclatante che vale la pena ribadirlo ancora una volta. Una gioia immensa per tutta l’Italia, sportiva e non, che ha celebrato, e sta celebrando, il proprio beniamino che ha centrato un traguardo che, fino a poche ore fa, appariva quasi irrealizzabile. La gara “regina” dell’Atletica, uno dei simboli delle Olimpiadi, si è tinta di azzurro. In maniera netta e indiscutibile. Un successo che, ovviamente, è stato celebrato anche in giro per il mondo. Andiamo, quindi, a ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Lamontha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri dei Giochi Olimpici di. Un risultato talmente splendido ed eclatante che vale la pena ribadirlo ancora una volta. Una gioia immensa per tutta l’Italia, sportiva e non, che ha celebrato, e sta celebrando, il proprio beniamino che ha centrato un traguardo che, fino a poche ore fa, appariva quasi irrealizzabile. La gara “regina” dell’, uno dei simboli delle, si è tinta di azzurro. In maniera netta e indiscutibile. Un successo che, ovviamente, è stato celebrato anche in giro per il. Andiamo, quindi, a ...

Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Gazzetta_it : E al traguardo l'abbraccio fra Gimbo e Marcell: una foto per sempre nel cuore di tutti - infoitinterno : Olimpiadi Tokyo: un pò di Abruzzo nell'oro del santo in alto di Tamberi, nel 2020 all'Atletica Vomano - DonyLove : RT @polins81: Ad oggi la più bella giornata di sempre per l’atletica italiana! Complimenti!! #Olimpiadi #Jacobs #Tamberi #100m #saltoinalto… -