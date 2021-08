Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gong Lijiao vince l’oro nel getto del peso femminile (Di domenica 1 agosto 2021) Dominio della cinese Gong Lijiao nella finale del lancio del peso femminile alle Olimpiadi di Tokyo: l’asiatica ritocca il personale portandolo al 20.58 fatto registrare nel sesto ed ultimo tentativo, con l’oro ampiamente al collo. Sarebbe comunque bastato il più corto dei suoi cinque lanci validi (su sei tentativi), il 19.80 della quarta serie, per vincere. L’argento infatti va alla statunitense Raven Saunders, che nella quinta tornata ottiene la misura di 19.79, rafforzando la propria piazza d’onore già assicurata dal 19.65 del primo tentativo. Alle sue ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Dominio della cinesenella finale del lancio delalledi: l’asiatica ritocca il personale portandolo al 20.58 fatto registrare nel sesto ed ultimo tentativo, conampiamente al collo. Sarebbe comunque bastato il più corto dei suoi cinque lanci validi (su sei tentativi), il 19.80 della quarta serie, perre. L’argento infatti va alla statunitense Raven Saunders, che nella quinta tornata ottiene la misura di 19.79, rafforzando la propria piazza d’onore già assicurata dal 19.65 del primo tentativo. Alle sue ...

