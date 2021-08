Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gianmarco Tamberi un oro per entrare nella leggenda e un gesso da tenere stretto a sè (Di domenica 1 agosto 2021) Certe volte la vita sa sorprendere. Certe volte la vita ti regala una seconda chance. Certe volte la vita ti mette di fronte ad una sfida durissima. Certe volte, però, la vita ti consegna nelle mani una soddisfazione indicibile. Un lunghissimo giro. Un cerchio nel quale spesso passano emozioni da togliere il fiato e, nel caso di Gianmarco Tamberi, questo percorso è durato oltre 5 anni. Torniamo con le lancette dell’orologio al 15 luglio 2016. Un lanciatissimo “Gimbo”, reduce da un percorso lastricato di successi e ottime prestazioni, si stava preparando per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Nel corso di quella serata, il saltatore in alto marchigiano ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Certe volte la vita sa sorprendere. Certe volte la vita ti regala una seconda chance. Certe volte la vita ti mette di fronte ad una sfida durissima. Certe volte, però, la vita ti consegna nelle mani una soddisfazione indicibile. Un lunghissimo giro. Un cerchio nel quale spesso passano emozioni da togliere il fiato e, nel caso di, questo percorso è durato oltre 5 anni. Torniamo con le lancette dell’orologio al 15 luglio 2016. Un lanciatissimo “Gimbo”, reduce da un percorso lastricato di successi e ottime prestazioni, si stava preparando per i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Nel corso di quella serata, il saltatore in alto marchigiano ...

