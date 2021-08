Atletica, Olimpiadi Tokyo: Filippo Tortu ammette: “Non posso essere soddisfatto, ci riproverò tra tre anni” (Di domenica 1 agosto 2021) Insoddisfazione per Filippo Tortu al termine della seconda semifinale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo. Il lombardo ha ottenuto il crono di 10?16, tagliando il traguardo in penultima posizione. Un Tortu non in condizione per poter ambire alla Finale olimpica in una heat che non è stata la più veloce di quelle viste. Basti pensare alla terza nella quale uno strepitoso Marcell Jacobs con il record europei di 9?84 ha ottenuto il pass per l’ultimo atto. Il velocista italiano è apparso poco brillante sin dalla partenza e la sua progressione non è stata come nei giorni migliori, molto pesante con gli ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Insoddisfazione peral termine della seconda semifinale dei 100 metri piani alledi. Il lombardo ha ottenuto il crono di 10?16, tagliando il traguardo in penultima posizione. Unnon in condizione per poter ambire alla Finale olimpica in una heat che non è stata la più veloce di quelle viste. Basti pensare alla terza nella quale uno strepitoso Marcell Jacobs con il record europei di 9?84 ha ottenuto il pass per l’ultimo atto. Il velocista italiano è apparso poco brillante sin dalla partenza e la sua progressione non è stata come nei giorni migliori, molto pesante con gli ...

