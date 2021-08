Atletica, Olimpiadi Tokyo: favoloso record del mondo di Yulimar Rojas nel triplo. La venezuelana salta 15.67 (Di domenica 1 agosto 2021) Fantastico record del mondo di Yulimar Rojas nel salto triplo alle Olimpiadi di Tokyo. La venezuelana all’ultimo tentativo ha lasciato tutti con la bocca aperta, mettendo a segno un clamoroso 15.67. Una misura fantasmagorica festeggiata con una corsa liberatoria. La 25enne nativa di Caracas era ampiamente la favorita per il successo. Rojas, infatti, non ha tradito le aspettative. Sin dal primo salto ha messo al sicuro la medaglia d’oro con un grandioso 15.41 ma che lasciava intravedere la possibilità di riscrivere la storia. Quando si ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Fantasticodeldinel saltoalledi. Laall’ultimo tentativo ha lasciato tutti con la bocca aperta, mettendo a segno un clamoroso 15.67. Una misura fantasmagorica festeggiata con una corsa liberatoria. La 25enne nativa di Caracas era ampiamente la favorita per il successo., infatti, non ha tradito le aspettative. Sin dal primo salto ha messo al sicuro la medaglia d’oro con un grandioso 15.41 ma che lasciava intravedere la possibilità di riscrivere la storia. Quando si ...

