Atletica, Marcell Jacobs va sulla Luna! Finale dei 100 metri alle Olimpiadi in 9?84: record europeo! (Di domenica 1 agosto 2021) Se è un sogno, non svegliateci. Marcell Jacobs realizza il nuovo record europeo dei 100 metri e diventa il primo italiano della storia a qualificarsi per la Finale delle Olimpiadi. A Tokyo 2020 succede di tutto nel corso della terza semiFinale. Ma a questo punto il veneto non può più nascondersi: alle 14.50 si giocherà una medaglia nella gara più prestigiosa di tutti i Giochi. Non perfetto come ieri in partenza, Jacobs ha dato vita ad una fase lanciata magistrale, senza alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari. Ha stampato ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Se è un sogno, non svegliateci.realizza il nuovoeuropeo dei 100e diventa il primo italiano della storia a qualificarsi per ladelle. A Tokyo 2020 succede di tutto nel corso della terza semi. Ma a questo punto il veneto non può più nascondersi:14.50 si giocherà una medaglia nella gara più prestigiosa di tutti i Giochi. Non perfetto come ieri in partenza,ha dato vita ad una fase lanciata magistrale, senza alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari. Ha stampato ...

