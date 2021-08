Atletica, Marcell Jacobs a caccia della finale olimpica: serve correre forte, sfida a Baker e Simbine. Passano i primi 2 (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs vuole a tutti i costi la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021, per poi tentare il colpaccio della vita e cercare di mettere le mani su una medaglia che avrebbe i connotati dell’incredibile. Il velocista ha firmato il nuovo record italiano nelle batterie di ieri (9.94, migliorato di un centesimo il suo precedente primato) e si lancia con grande ottimismo verso la semifinale di oggi (ore 12.31) dove non potrà permettersi di risparmiarsi se vorrà accedere all’atto conclusivo (in programma oggi alle ore 14.50). La serie in cui è stato inserito l’azzurro non è infatti delle più ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)vuole a tutti i costi ladei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021, per poi tentare il colpacciovita e cercare di mettere le mani su una medaglia che avrebbe i connotati dell’incredibile. Il velocista ha firmato il nuovo record italiano nelle batterie di ieri (9.94, migliorato di un centesimo il suo precedente primato) e si lancia con grande ottimismo verso la semidi oggi (ore 12.31) dove non potrà permettersi di risparmiarsi se vorrà accedere all’atto conclusivo (in programma oggi alle ore 14.50). La serie in cui è stato inserito l’azzurro non è infatti delle più ...

Advertising

Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - SkySport : Tokyo 2020, semifinale e record italiano nei 100 per Marcell #Jacobs. Avanti anche #Tortu #SkySport #Tokyo2020 - Radio1Rai : ??#Tokyo2020 #Atletica Marcell #Jacobs ha vinto la sua batteria dei 100 metri stabilendo il nuovo primato italiano i… - medienfriz : RT @Eurosport_IT: VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in batteri… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: 9'94: in semifinale con il record italiano. Possiamo sognare con Marcell Jacobs??? ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… -