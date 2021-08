Atletica, l’Italia spezza il tabù d’oro alle Olimpiadi dopo 13 anni! (Di domenica 1 agosto 2021) E’ il giorno della storia e ognuno può ritenersi fortunato ad averlo vissuto. Lo sport italiano e l’Atletica italiana possono sorridere perché quanto accaduto ha in sé dei connotati “metafisici”. I due ori olimpici a Tokyo di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi hanno regalato qualcosa di inimmaginabile e di imprevisto agli appassionati italiani. Nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginarsi che il primo nei 100 metri piani e il secondo nel salto in alto potessero aggiudicarsi il metallo più pregiato a Cinque Cerchi. L’ultimo a salire sul gradino più alto del podio olimpico era stato Alex Schwazer che trionfò il 22 agosto 2008 nella 50 km di marcia. Qui però parliamo di ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) E’ il giorno della storia e ognuno può ritenersi fortunato ad averlo vissuto. Lo sport italiano e l’italiana possono sorridere perché quanto accaduto ha in sé dei connotati “metafisici”. I due ori olimpici a Tokyo di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi hanno regalato qualcosa di inimmaginabile e di imprevisto agli appassionati italiani. Nessuno avrebbe potuto lontanamente immaginarsi che il primo nei 100 metri piani e il secondo nel salto in alto potessero aggiudicarsi il metallo più pregiato a Cinque Cerchi. L’ultimo a salire sul gradino più alto del podio olimpico era stato Alex Schwazer che trionfò il 22 agosto 2008 nella 50 km di marcia. Qui però parliamo di ...

