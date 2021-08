Atletica, Gianmarco Tamberi: serve il salto della vita per fare scacco matto alle Olimpiadi. A pranzo la finale (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi aspettava questo momento da cinque anni. Dall’infortunio subito a Montecarlo, nella notte in cui firmò il record italiano (2.39), il marchigiano aveva messo il mirino sulla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pandemia ha ritardato di un anno la rassegna a cinque cerchi, ma ora finalmente ci siamo: oggi (dalle ore 12.10) l’azzurro proverà a essere protagonista con l’obiettivo di salire sul podio a cinque cerchi. I salti visti in qualifica non sono stati convincenti dal punto di vista tecnico (superato 2.28 al secondo tentativo) e la ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)aspettava questo momento da cinque anni. Dall’infortunio subito a Montecarlo, nella notte in cui firmò il record italiano (2.39), il marchigiano aveva messo il mirino sulladelin altodi Tokyo 2020. La pandemia ha ritardato di un anno la rassegna a cinque cerchi, ma ora finalmente ci siamo: oggi (dore 12.10) l’azzurro proverà a essere protagonista con l’obiettivo di salire sul podio a cinque cerchi. I salti visti in qualifica non sono stati convincenti dal punto di vista tecnico (superato 2.28 al secondo tentativo) e la ...

