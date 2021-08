Atletica | Gianmarco Tamberi | da “showman” a campione universale! La storia del nuovo campione olimpico del salto in alto

(Di domenica 1 agosto 2021) Ha rischiato di maledirlo il giorno in cui scelse di lasciar perdere il basket e dedicarsi esclusivamente all’e in particolare alin, seguendo la tradizione di famiglia, visto che il papà, Marco, aveva partecipato in questa specialità ai Giochi di Mosca.sognava, un giorno, di poter indossare la maglia della Nazionale… di pallacanestro e non nasconde la sua passione sfrenata per questo sport, lo ha fatto anche oggi, a Tokto, mimando il tiro a canestro dopo aver superato i 2.35. Il papà Marco è stata una presenza forte e controversa nella sua vita: ...

OptaPaolo : 2004 - Con l'oro di Marcell #Jacobs nei 100 metri piani e Gianmarco #Tamberi nel salto in alto, l'Italia conquista… - Eurosport_IT : CHE GIORNATA, RAGAZZI! ?? Portiamo a casa altre 3 medaglie storiche con 2 ori clamorosi: nel medagliere sono ora 27… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - bonimansi : RT @Eurosport_IT: CHE GIORNATA, RAGAZZI! ?? Portiamo a casa altre 3 medaglie storiche con 2 ori clamorosi: nel medagliere sono ora 27! ??????… - sirbiss3 : RT @SardoneSilvia: Doppia impresa. Minuti meravigliosi. Tra un secolo si parlerà ancora di questi successi nell'atletica a Tokyo. Una giorn… -

... perchè l'è la regina e le Olimpiadi sono l'Olimpo. Oggi a Tokyo, nel giro di dieci minuti appena, l'Italia ha vissuto il giorno più grande della sua storia sportiva. PrimaTamberi ...Matteo Salvini festeggia così sui suoi canali social: "Due ori in dieci minuti, orgogliosi di voie Marcell". "Per l'italiana una giornata così non c'è mai stata, così ricca di ...L'azzurro salta 2.37, come Barshin. Entrambi sbagliano a 2.39 e decidono di non andare allo spareggio. Un oro ex aequo che é il riscatto della mancata partecipazione ai Giochi del 2016 ...Condividi questo articolo:Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d’oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’atletica italiana vive una giornata da leggend ...