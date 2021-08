Atletica, doppio oro storico per l’Italia: Jacobs vola nei 100 metri, Tamberi nel salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) La regina delle discipline olimpiche regala due inattese medaglie d’oro alla spedizione azzurra. Il nuoto chiude con il record di 6 medaglie (anche se è mancato l’oro), ma con una grande prestazione del gruppo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 1 agosto 2021) La regina delle discipline olimpiche regala due inattese medaglie d’oro alla spedizione azzurra. Il nuoto chiude con il record di 6 medaglie (anche se è mancato l’oro), ma con una grande prestazione del gruppo

Advertising

Eurosport_IT : Doppio colpo azzurro nella notte di atletica ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam… - gazzettamantova : RT @A_Di_Marino: #Tokyo2020 Dall'Atletica un doppio sogno d'oro per l'Italia. Tamberi vola nel salto in alto. Jacobs è l'italiano più veloc… - A_Di_Marino : #Tokyo2020 Dall'Atletica un doppio sogno d'oro per l'Italia. Tamberi vola nel salto in alto. Jacobs è l'italiano pi… - tizianotagliavi : RT @movittone: Giornata storica per lo #sportitaliano???? #Tokyo2020 #doppio #oro! #atletica #Jacobs #100m mai accaduto!!! 'Ho giocato il tu… - FilippoBerna : RT @_golgota: Doppio oro nell’atletica, grazie Mario Draghi. #Tokyo2020 -