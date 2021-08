Atletica, Alessandro Sibilio straripante! Finale alle Olimpiadi, 400 ostacoli da brividi sotto i 48” (Di domenica 1 agosto 2021) Alessandro Sibilio ha fatto qualcosa di semplicemente mostruoso alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si è qualificato alla Finale dei 400 metri ostacoli. L’italiano ha confezionato una prestazione surreale in terra giapponese ed è sceso sotto i 48” per la prima volta in carriera, barriera che alle nostre latitudini è stata infranta in passato soltanto da Fabrizio Mori. Il campano si è letteralmente superato nella seconda semiFinale e ha chiuso con un roboante 47.93, migliorando il proprio personale. La progressione dell’azzurro è stata ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha fatto qualcosa di semplicemente mostruosodi Tokyo 2021 e si è qualificato alladei 400 metri. L’italiano ha confezionato una prestazione surreale in terra giapponese ed è scesoi 48” per la prima volta in carriera, barriera chenostre latitudini è stata infranta in passato soltanto da Fabrizio Mori. Il campano si è letteralmente superato nella seconda semie ha chiuso con un roboante 47.93, migliorando il proprio personale. La progressione dell’azzurro è stata ...

