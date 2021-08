Atalanta, si valuta un altro addio: l’ammissione di Gasperini (Di domenica 1 agosto 2021) L’Atalanta valuta la cessione di Romero al Tottenham. Gasperini ammette: “Conterà anche la volontà del giocatore”. Niente Demiral. Nel dubbio, è stato già preso Matteo Lovato. All’Hellas Verona sono andati 8 milioni più 3 di bonus, con il giocatore già pronto a mettersi agli ordini di Gian Piero Gasperini. Adesso andrà valutata la posizione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 agosto 2021) L’la cessione di Romero al Tottenham.ammette: “Conterà anche la volontà del giocatore”. Niente Demiral. Nel dubbio, è stato già preso Matteo Lovato. All’Hellas Verona sono andati 8 milioni più 3 di bonus, con il giocatore già pronto a mettersi agli ordini di Gian Piero. Adesso andràta la posizione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta valuta Lazio, se parte Luiz Felipe piace un difensore della Juventus Il difensore brasiliano piace molto all' Atalanta . La Lazio , anche se in scadenza di contratto lo valuta almeno 20 milioni di euro . In attesa di novità su eventuali interessamenti per Luiz Felipe, ...

Atalanta, accordo con Joao Pedro: si tratta con il Cagliari Le due società stanno trattando con l'Atalanta che è arrivata ad offrire 10 milioni più 3 di bonus ma il Cagliari valuta l'offerta ancora troppo bassa.

Atalanta, si valuta un altro addio: l'ammissione di Gasperini SerieANews Juventus, intreccio Romero | L'Atalanta blocca il mercato! La Juventus come tutti i club italiani ha il mercato bloccato dalle cessioni. Prima di acquistare, bisogna privarsi degli esuberi o quantomeno dei giocatori che hanno mercato. Uno di questi è Merih De ...

Atalanta, respinta la terza offerta del Tottenham per Romero. Ecco la strategia della Dea Gli Spurs hanno presentato qualche giorno fa un’offerta poco convinta e poco convincente da 35 milioni più il colombiano Davidson Sanchez valutato altri 15, poi sono saliti a 40 milioni più altri 10 d ...

