Atalanta | Romero è a Zingonia | attesa per il suo futuro – FOTO

In attesa di conoscere il suo futuro, Romero torna ad allenarsi con l'Atalanta: in campo anche Juan Musso, al primo giorno – FOTO Cristian Romero è in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro. Il difensore ex Juve è corteggiato dal Tottenham di Paratici e potrebbe lasciare l'Italia in questa finestra di calciomercato. Intanto, l'argentino è tornato ad allenarsi con l'Atalanta dopo la Copa America, con un orecchio ben teso per le voci di mercato sul suo conto. I vincitori della #CopaAmérica di nuovo in azione! @CopaAmerica winners ...

