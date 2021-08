ASCOLTITV 31 LUGLIO 2021 | I TALENTI DI THE VOICE SENOR | LA COMMEDIA SAPORE DI TE | LO SPORT TRA LE OLIMPIADI E IL TROFEO BERLUSCONI

(Di domenica 1 agosto 2021) ASCOLTI TV 31· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 – xUno Weekend – xBuongiorno Benessere – xPassaggio a Nord-Ovest – xLinea Verde Tour – xLinea Verde Radici – xTg1 – xLinea Blu – xDreams Road – xA Sua Immagine – xCecelia Aherm – xAmore in Quarantena – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – xTheSenior – x x x xBolshoi – x Tg5 – xRegine della Savana – xOceani Selvaggi – xMagnifica Italia – ndForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xElisa di Rivombrosa – xElisa di Rivombrosa – v. nettoCasa sul Lago del Tempo – x1T + 2T – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

Ecco gli appuntamenti in prima serata per mercoledi 282021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...... con l'allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da2017. Ogni membro della famiglia ... Ennesimo miracolo di Maria e Fascino per un'altra edizione gloriosa #pic.twitter.com/...Ascolti tv 31 luglio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...«Quasi il 90 per cento della popolazione giapponese si è sintonizzata sui Giochi Olimpici. Queste cifre penso che parlino da sole su ciò che i giapponesi sentono veramente», ha evidenziato il presiden ...