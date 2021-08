Arrestato ragazzino | maltrattava la mamma e la sorella

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 agosto 2021) Nella mattinata di sabato il personale del Commissariato di Treviglio haun minorenne di origini marocchine, classe 2003, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale dei minorenni di Brescia per una serie di maltrattamenti nei confronti della madre e della. Il ragazzo, infatti, in più occasioni ha usato violenza nei confronti della madre, minacciando ripetutamente anche di morte l’intero nucleo familiare e, in un’occasione, all’interno della propria casa con l’uso di un accendino e una bomboletta spray ha tentato di attingere con il fuoco la madre, che fortunatamente è riuscita a scappare. Il ragazzo, già con ...