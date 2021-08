Arnautovic al Bologna: l’annuncio della società rossoblù. Il video (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Arnautovic è il nuovo attaccante del Bologna: la società attraverso un video social ha annunciato il nuovo acquisto. L’austriaco, fortemente voluto da Sabatini e Mihajlovic, per trasferirsi in Italia ha lasciato lo Shanghai SIPG. Ecco il comunicato ufficiale del club rossoblù: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Arnautovic”. Volume al massimo pic.twitter.com/HAK7rsEFfE — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021 L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021) Markoè il nuovo attaccante del: laattraverso unsocial ha annunciato il nuovo acquisto. L’austriaco, fortemente voluto da Sabatini e Mihajlovic, per trasferirsi in Italia ha lasciato lo Shanghai SIPG. Ecco il comunicato ufficiale del club: “IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dallo Shanghai SIPG il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko”. Volume al massimo pic.twitter.com/HAK7rsEFfE —Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021 L'articolo ...

